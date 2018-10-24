الصين تنقب عن الآثار في مصر

أعلن رئيس جمعية الآثار الصينية، وانغ وي، أن بلاده ستوقع اتفاقية تعاون في مجال الآثار مع مصر خلال الفترة المقبلة.

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وقال وانغ وفقا لصحيفة الشعب اليومية الصينية إنه سيذهب إلى مصر مع مدير معهد الآثار التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، تشن شينغ تسان، للتوقيع على اتفاقية تعاون مع الإدارات والهيئات الأثرية المصرية، وبناء على هذه الاتفاقية سيتوجه الفريق الأثري الصيني إلى مصر لأول مرة للمشاركة في أبحاث التنقيب الأثري المحلي، ما سيسهم في دفع التعاون بين الحضارتين القديمتين في مجال البحث الأثري.

وأضاف وانغ أن الصين تنفذ في السنوات الأخيرة استراتيجية الاتجاه إلى الخارج للقيام بأعمال البحوث الأثرية في الحضارات القديمة والدول الواقعة على طول الحزام والطريق، مشيرا إلى أن الفريق الأثري الصيني حقق نتائج واكتشافات مهمة في طشقند بأوزبكستان وهندوراس في أمريكا الوسطى.​

المصدر: مصراوي