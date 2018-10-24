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البرلمان الجزائري ينتخب رئيسا جديدا له

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البرلمان الجزائري ينتخب رئيسا جديدا له
AFP
صورة أرشيفية
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أعلن البرلمان الجزائري عن انتخاب، معاذ بوشارب، رئيسا جديدا له بأغلبية 320 صوتا، بينما امتنعت كتل المعارضة عن التصويت.

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وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، إن: "البرلمان الجزائري انتخب معاذ بوشارب، رئيس كتلة جبهة التحرير الوطني، والتي تمتلك الأغلبية النيابية، رئيسا له… أما كتل المعارضة السياسية فقاطعت جلسة التصويت".

من جهته، رفض رئيس البرلمان المطاح به، السعيد بوحجة، إقرار البرلمان لحالة شغور منصبه بمبرر العجز، وقال: "هم أغلقوا مكتبي وأقفلوا مدخل البرلمان بالسلاسل ثم يقولون إني عاجز، هذا أمر غريب وفرض لسياسة الأمر الواقع".

وقال لصحف محلية: "أنا متمسك بمنصبي ولن أستقيل، وأعتبر نفسي الرئيس الشرعي للبرلمان، وكل ما يحدث هو اعتداء على الدستور، وعلى الرئيس بوتفليقة التدخل لصيانة الدستور".

واندلعت أزمة رئيس البرلمان الجزائري قبل أسابيع، عندما قرر رؤساء 5 كتل برلمانية، موقعون على لائحة تدعو رئيس المجلس، السعيد بوحجة، إلى الاستقالة قرروا "تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية استجابة بوحجة لمطلب الاستقالة"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

المصدر: سبوتنيك

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