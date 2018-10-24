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المعلم لدي مستورا: الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي

أخبار العالم العربي

المعلم لدي مستورا: الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي
AFP
وليد المعلم يستقبل ستيفان دي ميستورا في دمشق - صورة أرشيفية
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المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا دي ميستورا في زيارة عمل وداعية لدمشق الأربعاء

المعلم: سورية تدعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة

المعلم: سورية تعاطت بكل إيجابية مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي وعملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي

المعلم: إطلاق عمل هذه اللجنة يجب أن يراعي المبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية والمتمثل بضرورة الالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا

المعلم: الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده وبناء عليه فإن كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية

المعلم: الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه دون أي تدخل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري

يتبع...

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