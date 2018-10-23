اغتيال قائد سابق لدائرة مكافحة الإرهاب في الأردن برصاص مجهولين

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن مسؤولا أمنيا رفيع المستوى سابقا اغتيل برصاص مجهولين أمام منزله في منطقة الفيصلية بمحافظة مأدبا.

وأشار موقع "عمود" إلى أن المسؤول الخمسيني الذي سبق أن شغل منصبا حساسا قُتل جراء إطلاق المهاجمين ثلاثة رصاصات في صدره، مؤكدا أن أجهزة الأمن تجري تحقيقات واسعة في الجريمة.

وكشف نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن القتيل هو اللواء المتقاعد حابس الحناينه، من مواليد عام 1963، وهو القائد السابق لدائرة مكافحة الإرهاب في المملكة الهاشمية.

مقتل اللواء المتقاعد حابس "محمد الحناينه مواليد 1963 (متقاعد من المخابرات العامة) بثلاثة اعيرة نارية في منطقة الصدر اثناء وجوده في منطقة مأدبا طريق الفيصلية قرب قرية عفنان وصل مستشفى النديم متوفي من قبل شخص اسمر البشرة طويل القامة شعره ابيض يستقل مركبة نوع فورد اسود حديث ترميز 23 pic.twitter.com/XSVPoQBJh1 — الدعسة الفجائية السلط (@Dfaslalt88) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨

المصدر: وسائل إعلام أردنية