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اغتيال قائد سابق لدائرة مكافحة الإرهاب في الأردن برصاص مجهولين

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اغتيال قائد سابق لدائرة مكافحة الإرهاب في الأردن برصاص مجهولين
Reuters Muhammad Hamed
عناصر للشرطة الأردنية - صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام أردنية بأن مسؤولا أمنيا رفيع المستوى سابقا اغتيل برصاص مجهولين أمام منزله في منطقة الفيصلية بمحافظة مأدبا.

وأشار موقع "عمود" إلى أن المسؤول الخمسيني الذي سبق أن شغل منصبا حساسا قُتل جراء إطلاق المهاجمين ثلاثة رصاصات في صدره، مؤكدا أن أجهزة الأمن تجري تحقيقات واسعة في الجريمة.

وكشف نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن القتيل هو اللواء المتقاعد حابس الحناينه، من مواليد عام 1963، وهو القائد السابق لدائرة مكافحة الإرهاب في المملكة الهاشمية.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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