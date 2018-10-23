السعودية والبحرين تصنفان الحرس الثوري الإيراني وسليماني ضمن قائمة الإرهاب

صنفت السعودية والبحرين يوم الثلاثاء، الحرس الثوري الإيراني واللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب.

وقالت الوكالة السعودية الرسمية "واس" إنه وفي إطار التنسيق المشترك، صنفت كل من السعودية، والبحرين أربعة أسماء سبق أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيفها تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التي وصفتها التخريبية، وهم كل من:

1 ـ قاسم سليماني

2 ـ حامد عبد اللاهي

3 ـ عبد الرضا شهلاي

4 ـ الحرس الثوري الإيراني

كما أفادت "واس" بأن رئاسة أمن الدولة بالسعودية وشركاءها في مركز استهداف تمويل الإرهاب فرضوا جزاءات على مقدمي تسهيلات تابعين لطالبان وإيرانيين داعمين لها.

وقالت الوكالة الرسمية إن الرياض، وواشنطن الرئيسان المشتركان لمركز استهداف تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى البحرين والإمارات والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، قاموا بتصنيف 9 أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون، وهم كل من:

1 ـ محمد إبراهيم أوحدي

2 ـ إسماعيل رضوي

3 ـ عبدالله صمد فاروقي

4 ـ محمد داوود مزامل

5 ـ عبدالرحيم منان

6 ـ محمد نعيم باريش

7 ـ عبدالعزيز شاه زماني

8 ـ صدر إبراهيم

9 ـ حافظ عبدالمجيد

وأشارت إلى أنه ونتيجة لهذا الإجراء المتخذ من الدول الأعضاء في المركز، فإنه يتم تجميد جميع الأصول والممتلكات والعوائد المرتبطة بتلك الأسماء في الدول المصنفة للأسماء ويحظر التعامل معهم من قبل الأشخاص الاعتباريين والعاديين في الدول الأعضاء بالمركز.

ويعد هذا ثالث إجراء للتصنيف المشترك لمركز استهداف وتمويل الإرهاب منذ الإعلان عن المركز في 21 مايو 2017.

المصدر: واس