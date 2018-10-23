الملك سلمان وولي العهد يستقبلان أفرادا من عائلة خاشقجي ويقدمان لهما التعازي بوفاة والدهما (صور)

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض يوم الثلاثاء، سهل بن أحمد خاشقجي، وصلاح بن جمال خاشقجي.

واستقبل الملك سلمان أفرادا من عائلة خاشقجي بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وعبر العاهل السعودي وولي العهد عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي.

من جهته عبر سهل وصلاح خاشقجي، عن عظيم شكرهما للملك والأمير محمد، على مواساتهما في الفقيد.

وأعلنت الرياض رسميا، فجر السبت 20 أكتوبر، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في القنصلية.

وذكرت السلطات في السعودية أنه تم توقيف 18 شخصا في إطار التحريات وهم جميعا من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي.

وأعفى العاهل السعودي مجموعة مسؤولين استخباراتيين بارزين، على رأسهم نائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، بالإضافة إلى المستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة و"تحديد صلاحياتها بدقة".

المصدر: واس