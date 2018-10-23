 
مباشر

السفير الروسي في مصر: موسكو والقاهرة تمتلكان أوراق سياسية مهمة

أخبار العالم العربي

السفير الروسي في مصر: موسكو والقاهرة تمتلكان أوراق سياسية مهمة
RT
سيرغي كيربيتشينكو السفير الروسي في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kyoa

أكد السفير الروسي في القاهرة، سيرغي كيربيتشينكو، إن روسيا ومصر مصممتان على المضي قدما في التعاون الثنائي في كافة المجالات، بدون استثناء.

إقرأ المزيد
منظومة إس 400 الروسية الكشف عن إمداد الجيش المصري بأحدث الأسلحة الروسية ومصير "S-400"

وأوضح السفير قائلا:" وثائق التعاون بين مصر وروسيا خبر مثير بحد ذاته، فلا مصر ولا روسيا تمتلكان مثل هذه الأوراق السياسية المهمة مع كل الدول، والتي لا تعقد إلا بين الشركاء الحقيقيين في العالم المعاصر".

وتابع في مؤتمر صحفي حول زيارة الرئيس السيسي لروسيا، أن الأجواء التي سادت هذه الزيارة كانت ودية للغاية، مؤكدا أن الدليل على ذلك أن الرئيسين، بوتين والسيسي، على علم كبير بكل الموضوعات التي ناقشاها خلال الزيارة، حيث أن الرئيس السيسي كان يحمل أثناء الزيارة ملفات مهمة وتفسيرات لما جرى من مجالات التعاون بين البلدين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ما حكاية وتفاصيل استجواب القحطاني لخاشقجي عبر سكايب وأوامره بقتله وإحضار رأسه؟