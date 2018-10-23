السفير الروسي في مصر: موسكو والقاهرة تمتلكان أوراق سياسية مهمة

أكد السفير الروسي في القاهرة، سيرغي كيربيتشينكو، إن روسيا ومصر مصممتان على المضي قدما في التعاون الثنائي في كافة المجالات، بدون استثناء.

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وأوضح السفير قائلا:" وثائق التعاون بين مصر وروسيا خبر مثير بحد ذاته، فلا مصر ولا روسيا تمتلكان مثل هذه الأوراق السياسية المهمة مع كل الدول، والتي لا تعقد إلا بين الشركاء الحقيقيين في العالم المعاصر".

وتابع في مؤتمر صحفي حول زيارة الرئيس السيسي لروسيا، أن الأجواء التي سادت هذه الزيارة كانت ودية للغاية، مؤكدا أن الدليل على ذلك أن الرئيسين، بوتين والسيسي، على علم كبير بكل الموضوعات التي ناقشاها خلال الزيارة، حيث أن الرئيس السيسي كان يحمل أثناء الزيارة ملفات مهمة وتفسيرات لما جرى من مجالات التعاون بين البلدين.

المصدر: وكالات