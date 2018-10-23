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خمسة تساؤلات وجهها أردوغان للسعودية بخصوص مقتل خاشقجي

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خمسة تساؤلات وجهها أردوغان للسعودية بخصوص مقتل خاشقجي
Reuters Umit Bektas
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته أمام برلمان بلاده اليوم خمسة تساؤلات بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة باسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري.

وهذه الأسئلة هي:

1. ما سبب وصول فريق مؤلف من 15 شخصا إلى القنصلية يوم مقتل الصحفي؟

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2. من أمر بإرسال هذا الفريق إلى اسطنبول؟

3. لماذا لم تكشف السعودية حتى الآن عن مكان وجود جثة الصحفي، رغم إقرار المملكة بمقتله؟

4. لماذا لم تكشف السعودية عن هوية المتعاون المحلي الذي قالت إن الجثة سلمت له للتخلص منها؟

5. في حال قُتل خاشقجي عن طريق الصدفة، لماذا وصل فريق سعودي من ثلاثة أشخاص إلى تركيا قبيل الحادث واستكشف غابة بلغراد في ضواحي اسطنبول ومناطق في ولاية يالوفا؟

وأعرب أردوغان في كلمته عن عدم رضائه إزاء التفسيرات السعودية لظروف مقتل خاشقجي، مشددا على أنه لدى تركيا أدلة دامغة تؤكد أن الصحفي راح ضحية "جريمة وحشية كان مخططا لها مسبقا".

وأشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة لن تقتنع بتوجيه الرياض تهمة بقتل الصحفي إلى موظفين أمنيين فقط.

المصدر: الأناضول

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