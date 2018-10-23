قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة داخل سوق شعبي في الموصل

أفاد مراسلنا في العراق بانفجار سيارة مفخخة، اليوم الثلاثاء، داخل سوق شعبية بناحية القيارة التابعة لمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى في العراق.

ونقل عن شهود عيان في ناحية القيارة أن "سيارة مركونة داخل سوق شعبية انفجرت عندما بدأت المحال تفتح أبوابها وبدأ الناس بالتدفق للسوق".

وقالت مصادر طبية لـRT إن "الانفجار تسبب بمقتل وإصابة العشرات"، مشيرة إلى أن: "المعلومات الموجودة في مستشفيات المحافظة تشير إلى إصابة 40 مدنيا بين قتيل وجريح".

من جهته أعلن مركز الإعلام الأمني الحكومي عن إحصائية وصفها بالأولية والتي أشارت إلى إصابة 10 أشخاص فقط بالتفجير".

المصدر: RT