غارة جديدة للتحالف على السوسة في سوريا

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة عن قيامه بغارة جديدة على مواقع "داعش" بقرية السوسة في ريف دير الزور شرقي سوريا، اليوم الاثنين.

وجاء في بيان للتحالف أن "غارة للتحالف دمرت عدة مبان استخدمها "داعش" لشن هجمات... وكان من بين تلك المنشآت التي استخدمها "داعش" مسجد، تم استخدامه كموقع دفاعي ومركز قيادة".

وأضاف البيان أن الغارة أسفرت عن مقتل عدد من عناصر "داعش"، الذين أطلقوا النار على حلفاء التحالف الذين دمروا موقعا آخر لـ"داعش".

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وكان التحالف قد أعلن يوم الأحد عن استهدافه مسجدا في السوسة الأسبوع الماضي، كان يستخدمه تنظيم "داعش".

من جهة أخرى، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن غارة التحالف على السوسة بريف دير الزور يوم الخميس الماضي أسفرت عن مقتل 62 مدنيا. وطالبت وزارة الخارجية السورية الأمم المتحدة بمحاسبة التحالف على "المجزرة".

المصدر: رويترز