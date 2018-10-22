تونس تدين قتل خاشقجي وترفض استهداف استقرار السعودية

قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، يوم الاثنين، إن تونس تدين قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكنه شدد على أن هذا الحادث لا يمكن أن يكون سببا لاستهداف استقرار السعودية.

وصرح الجهيناوي في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان بالعاصمة تونس: "نحن ندين مقتل خاشقجي خصوصا أنها جريمة ضد صحفي ولكن السعودية تفاعلت إيجابيا وفتحت تحقيقا".

وأضاف "لكننا نقول أيضا إنه لا ينبغي استغلال هذا الحادث لاستهداف السعودية وأمنها واستقرارها وهي دولة مهمة جدا في المنطقة والعالم".

من جهته قال لودريان إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "جريمة خطيرة، وينبغي الوصول إلى كبد الحقيقة".

ويقوم وزير الخارجية الفرنسي بزيارة عمل تستغرق يومين إلى تونس وذلك بدعوة من نظيره التونسي.

واختفى خاشقجي يوم 2 أكتوبر 2018 بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لزواجه المرتقب، قبل أن تعلن السلطات السعودية الرسمية فجر السبت 20 أكتوبر مقتله في شجار داخل المبنى المذكور.

المصدر: وكالات