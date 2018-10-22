القوات المصرية دمرت "إيلات" الإسرائيلية بسلاح سوفيتي خطير (صور)

تحل هذه الأيام الذكرى الـ51 لإغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات"، بعد أن استطاع فريق من الجيش المصري تدمير رصيف الميناء بالكامل والمدمرة.

واستخدمت القوات المصرية في هذه العملية زوق الصواريخ السوفيتي "183أر" المعروف باسم "كومار" وعلى متنه صواريخ "بي-15" السوفيتية التي قامت مصر بتفجير المدمرة بها.

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وكانت زوارق الصواريخ "كومار" صغيرة نسبيا، حيث يبلغ طولها 25.4 متر فقط، والنزوح لا يتجاوز 70 طنا، وكان الطاقم يضم 17 شخصا، وبسرعة 38 عقدة. ومع ذلك، حملت الزوارق سلاحا خطيرا جدا في ذلك الوقت - صاروخان من طراز P-15 تيرميت مضاد للسفن.

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يزن الصاروخ الواحد أكثر من 2100 كيلوجرام ولديه رأس حربي قوي تراكمي شديد الانفجار يزن 480 كيلوجراما مع نطاق يصل إلى 40 كيلومترا.

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وفي 21 أكتوبر عام 1967، وجهت هذه الزوارق السوفيتية ضربة موجعة للبحرية الإسرائيلية، حيث غرقت "إيلات" وتوفي 47 بحارا، وأصيب 90 آخرون.

المصدر: روسيسكايا غازيتا