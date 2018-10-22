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مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الخليل

أخبار العالم العربي

مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الخليل
Mussa Qawasma
أفراد من الجيش الإسرائيلي في الخليل، أرشيف
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قتل شاب فلسطيني برصاص قوات الأمن الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، حسبما أفادت مراسلتنا.

وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شاب، لم تعرف هويته بعد، في منطقة باب الخان القريبة من المحكمة الشرعية في البلدة القديمة من الخليل.

وأشار شهود عيان إلى أن قوات إسرائيلية إضافية هرعت إلى المكان، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.

المصدر: RT+وفا

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