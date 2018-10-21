نشطاء: "هيئة تحرير الشام" تداهم بلدة غربي حلب وتمزق أعلام المعارضة

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن مسلحي "هيئة تحرير الشام" التي يكوّن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نواتها، قاموا بمداهمة بلدة باتبو بريف حلب الغربي.

وفي تفاصيل ما حدث، ذكر "المرصد" أن قوة مسلحة من "هيئة تحرير الشام" مؤلفة من عدة آليات مدججة برشاشات ثقيلة اقتحمت البلدة المذكورة، وأقدم عناصرها على تمزيق ما يسمى بـ "رايات الثورة السورية"، أي أعلام سوريا القديمة التي يرفعها أنصار المعارضة.

وحسب "المرصد"، جرى ذلك وسط استياء شعبي في المنطقة من "الممارسات التعسفية التي تعمد إليها هيئة تحرير الشام" في مناطق مختلفة من ريفي حلب وإدلب.

وفي السياق ذاته، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأنه رصد استنفارات وتعزيزات مسلحة لـ "هيئة تحرير الشام" في مناطق متفرقة من ريف إدلب الشمالي عند الحدود مع تركيا، حيث عززت "تحرير الشام" حواجزها في دير حسان وباب الهوى وقاح ومناطق أخرى شمال إدلب وغرب حلب.

وأشار المرصد إلى أنه لا يمتلك معلومات حتى اللحظة عن أسباب التعزيزات والاستنفارات في المنطقة.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان