سفير السودان لدى القاهرة: قمة السيسي والبشير ستنقل أخبارا سارة لشعبي البلدين

قال السفير السوداني في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم الخميس المقبل للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا المصرية السودانية.

ونقل موقع "سودان تريبيون" باللغة الإنجليزية، يوم السبت، تصريحات عبد الحليم للصحافة السودانية، بأن القمة الرئاسية بين السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ستعقد خلال الزيارة.

وأضاف أن القمة الرئاسية سوف تشهد أخبارا سارة لشعبي البلدين، واصفا اللقاء بأنه حدث هام للغاية على طريق العلاقات الثنائية من حيث توقيتها والقضايا المطروحة للنقاش.

ووفقا للسفير السوادني لدى القاهرة، فإن الزعيمين سيناقشان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الجوانب وكذلك القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة.

واتفق السيسي والبشير على تطوير مصفوفة لتنفيذ المشاريع المشتركة المتفق عليها بين البلدين، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لتعزيز أمن البحر الأحمر وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، كما أكد الطرفان خلال اجتماع عُقد على هامش منتدى التعاون الصيني - الإفريقي (FOCAC) في بكين، أنه سيتم الموافقة على مصفوفة التنفيذ في اجتماع اللجنة العليا في الخرطوم.

المصدر: موقع "سودان تريبيون"