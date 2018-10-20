اختتام فعاليات المناورات المصرية السعودية المشتركة "تبوك-4"

اختتمت مصر والسعودية التدريب المشترك "تبوك-4" والذي نفذته القوات المسلحة من البلدين في المنطقة الجنوبية العسكرية بالسعودية بمشاركة مراقبين من عمان والبحرين والإمارات.

وأفادت وزارة الدفاع المصرية، الجمعة، بأن المرحلة الختامية للتدريب تضمنت قيام القوات بتنفيذ عملية مشتركة للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر المسلحة وإعادة الحياة إلى طبيعتها وتنفيذ رمايات مشتركة بالذخيرة الحية.

وقالت إن المرحلة بدأت بقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ طلعات الاستطلاع الجوي وتصوير الأهداف الخاصة بالعناصر المسلحة، كما تم دفع عناصر الاستطلاع والمهندسين للتغلب على العبوات الناسفة وتأمين طرق وخطوط الاقتحام، فيما قامت القوات بحصار وتأمين المباني الحيوية وعزل المسلحين.

وأشارت الدفاع المصرية بأن العناصر المشاركة في التدريب أظهرت مهارات ميدانية وقتالية عالية ودقة في إصابة الأهداف وتدميرها، والسرعة في تنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين باستخدام أحدث وسائل القيادة والسيطرة.

وحضر التدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية وممثلو الدول المشاركة بصفة مراقب وعدد من الملحقين العسكريين لدول أجنبية بالإضافة إلى بعض الدارسين بالكليات والمعاهد العسكرية.

المصدر: الدفاع المصرية