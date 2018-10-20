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الأردن يفتح الحدود مع سوريا أمام مئات المواطنين العالقين (صور)

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الأردن يفتح الحدود مع سوريا أمام مئات المواطنين العالقين (صور)
www.ammonnews.net
سلطات الأردن تفتح الحدود مع سوريا أمام مئات المواطنين العالقين
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فتحت السلطات الأردنية معبر جابر الحدودي أمام المواطنين المحتجزين بين الحدود الأردنية السورية بسبب إغلاق البوابات عند الساعة الرابعة مساء.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنميات، السبت، إن رئيس الوزراء، عمر الرزاز، أوعز لوزير الداخلية بفتح الحدود الأردنية أمام العالقين بين الحدود مع سوريا.

ووجد مئات الأردنيين أنفسهم عالقين على معبر جابر - نصيب في الحدود بين البلدين وناشدوا الجهات المعنية بضرورة حل مشكلتهم في أسرع وقت والسماح لهم بالمرور والدخول إلى الأراضي الأردنية بعد أن تجاوزت الساعة الرابعة قبل عبورهم حاجز التفتيش مما استدعى طلب الجهات المختصة منهم العودة غدا.

www.ammonnews.net
سلطات الأردن تفتح الحدود مع سوريا أمام مئات المواطنين العالقين

وقال مواطنون إنهم علقوا بين الحدود الأردنية والسورية بعد ان قام الجيش بأغلاق البوابات، وأضافوا أن جوازاتهم مختومة منذ الساعة الثالثة من قبل الحدود السورية، وسط وجود ازدحام كبير للمركبات، وعند الساعة 4 تماما تم إغلاق الحاجز ومنعهم من الدخول.

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن أكثر من 200 مركبة كانت عالقة قرب المعبر على حدود البلدين.

www.ammonnews.net
سلطات الأردن تفتح الحدود مع سوريا أمام مئات المواطنين العالقين

وأعلن الحكومة الأردنية في وقت سابق أن على المواطنين التواجد قبل الساعة 15:00 لإنهاء الإجراءات والدخول قبل الساعة 16:00.

www.ammonnews.net
سلطات الأردن تفتح الحدود مع سوريا أمام مئات المواطنين العالقين

المصدر: عمون + الغد

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