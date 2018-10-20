العفو الدولية تشكك في "حيادية" التحقيق السعودي بمقتل خاشقجي

شككت منظمة العفو الدولية، يوم السبت، في "تزاهة" التحقيق السعودي، بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بعد ساعات من إعلان الرياض عن نتائجه.

وقالت راوية راجح، مسؤولة المنظمة عن التحقيق بجرائم الحرب وحقوق الإنسان، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "حيادية" أي تحقيق للسلطات السعودية بمقتل خاشقجي "تظل موضع شك وتساؤل".

وأضافت أن العفو الدولية بجانب منظمات أخرى طالبت بأن يكون هناك تحقيق محايد و مستقل من قبل الأمم المتحدة وبطلب من تركيا.

لذلك طالبنا في منظمة العفو الدولية بجانب منظمات أخرى بأن يكون هناك تحقيق محايد و مستقل من قبل الأمم المتحدة و بطلب من #تركيا.. حيادية أي تحقيق تجريه السلطات #السعودية سيظل موضع شك وتساؤل. #جمال_خاشجقيhttps://t.co/pUvoWdNoTe — Rawya Rageh (@RawyaRageh) 20 октября 2018 г.

كما شددت راجح على ضرورة أن تكون "جهة التحقيق بمقتل خاشقجي بعيدة عن السلطة المحتمل تورطها في القضية"، حيث قالت في التغريدة: "يستوجب أن تكون جهة التحقيق بعيدة عن ذات السلطة المحتمل تورطها في قتله، لا سيما بعد إنكار هذه السلطة لحقائق جلية لأكثر من أسبوعين، كما أن التصريحات الرسمية لا تجيب عن تساؤلات عديدة وهي بعيدة كل البعد عن الشفافية".

#العدالة_من_أجل_جمال تستوجب أن تكون جهة التحقيق بعيدة عن ذات السلطة المحتمل تورطها في قتله.. لا سيما بعد انكار هذه السلطة لحقائق جلية لأكثر من أسبوعين. كما و أن التصريحات الرسمية لا تجاوب على تساؤلات عديدة و هي بعيدة كل البعد عن الشفافية. — Rawya Rageh (@RawyaRageh) 20 октября 2018 г.

ونشرت مسؤولة المنظمة عن التحقيق بجرائم الحرب وحقوق الإنسان التغريدات إثر إعلان السلطات السعودية، فجر السبت، عن مقتل خاشقجي بسبب "شجار" داخل قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول، وذلك بعد 19 يوما على واقعة اختفائه.

كما أعلنت الرياض توقيف 18 شخصا جميعهم سعوديون، لكنها لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله القنصلية في 2 أكتوبر.

المصدر: وكالات + تويتر