البرلمان الأوروبي يدعو لتحقيق دولي دقيق عاجل في قضية مقتل خاشقجي

دعا رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تيجاني، اليوم السبت، إلى الشروع على نحو عاجل بتحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول يوم 2 أكتوبر.

وقال تيجاني، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم السبت، إثر تأكيد السعودية مقتل الصحفي: "ينبغي الشروع بشكل عاجل في إجراء تحقيق دولي دقيق لفحص الأدلة وتوضيح الملابسات المتعلقة بوفاة جمال خاشقجي".

Rigorous, international investigation urgently needed to examine evidence, clarify circumstances surrounding death of Jamal Khashoggi. — Antonio Tajani (@EP_President) 20 октября 2018 г.

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وأعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، ليلة الجمعة، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة اشتباك نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في قنصلية المملكة باسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري، وذكرت أنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان وجود جثمانه.

كما أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مجموعة مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة، اللواء أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة و"تحديد صلاحياتها بدقة".

وسبق أن دعا الاتحاد الأوروبي السلطات السعودية إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في هذه القضية، فيما حثت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي دول المنطقة على اتخاذ إجراءات ضد السعودية حال ثبوت تورطها في مقتل خاشقجي تشمل تعليق مبيعات الأسلحة للمملكة.

المصدر: حساب تيجاني في "تويتر" + RT