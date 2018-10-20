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ترامب: الرواية السعودية عن وفاة خاشقجي جديرة بالثقة

مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني يشكر خادم الحرمين بعد إعفائه

أخبار العالم العربي

مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني يشكر خادم الحرمين بعد إعفائه
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غرد مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني مباشرة بعد إعفائه من منصبه إثر الإعلان السعودي عن وفاة الصحفي جمال خاشقجي .

وقال القحطاني :

وأعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كلا من المستشار بالديوان الملكي في السعودية، سعود القحطاني، ونائب رئيس استخباراتها العامة، أحمد عسيري، من منصبيهما.

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