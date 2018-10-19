الدفاع الروسية: تعرض مواقع القوات السورية للقصف في تل رفعت من جهة عفرين

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن المسلحين يواصلون خرق وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التوتر في محافظة إدلب.

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وأفاد رئيس المركز، الفريق فلاديمير سافتشينكو، أثناء موجز صحفي عقد في قاعدة حميميم (بريف اللاذقية)، اليوم الجمعة، برصد "حوادث قصف القوات الحكومية السورية قرب مدينة تل رفعت من جهة مواقع التشكيلات المسلحة غير الشرعية في منطقة عفرين".

وأضاف الضابط الروسي أن المسلحين قصفوا أيضا بلدات عكو ونحشبا وجب الزعرور بريف اللاذقية، وحي الأندلس وطريق الكاستيلو بمدينة حلب.

وكانت هيئة الأركان التركية أعلنت، في 20 يناير الماضي، بدء عملية "غصن الزيتون" ضد المقاتلين الأكراد في مدينة عفرين السورية، حيث مسلحو "الجيش السوري الحر" (المعارض لدمشق) يقاتلون إلى جانب القوات التركية. وفي 18 مارس، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسط الجيش التركي ووحدات "الجيش الحر" السيطرة الكاملة على المدينة.

واستنكرت السلطات السورية تصرفات أنقرة في سوريا، مشيرة إلى أن عفرين جزء لا يتجزأ من البلاد.

من جهتها دعت موسكو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام سلامة الأراضي السورية.

المصدر: إنترفاكس + نوفوستي