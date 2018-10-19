 
مباشر

أ ف ب: مقتل 32 مدنيا في سوريا خلال الساعات الـ24 الأخيرة جراء غارات التحالف ضد "داعش"

أخبار العالم العربي

أ ف ب: مقتل 32 مدنيا في سوريا خلال الساعات الـ24 الأخيرة جراء غارات التحالف ضد
alghadalsoury.com
غارة للتحالف الدولي في سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ky5q

قتل 32 مدنيا في سوريا خلال الساعات الـ24 الأخيرة بغارات شنها طيران التحالف الدولي تحت قيادة واشنطن ضد مواقع لتنظيم "داعش"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة.

إقرأ المزيد
مقاتلة للتحالف الدولي دمشق: قتلى وجرحى مدنيون بغارات للتحالف الدولي على بلدة السوسة شرقي دير الزور

ونقلت الوكالة عن منظمة "المرصد السوري لحقوق الإنسان" غير الحكومية (مقرها بريطانيا)، أن 32 مدنيا على الأقل، من بينهم أطفال، قتلوا خلال الفترة المذكورة بغارات التحالف شرق سوريا.

وأشارت المنظمة إلى أن 18 مدنيا، بمن فيهم 7 أطفال، قتلوا منتصف ليل الخميس جراء غارات للتحالف استهدفت "جيب" تنظيم "داعش" في بلدة السوسة (بمحافظة دير الزور)، فيما قتل 14 مدنيا آخرون اليوم الجمعة، بالإضافة إلى سقوط عشرات من الجرحى.

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية كشفت، أمس الخميس، أن عددا من القتلى والجرحى بين المدنيين سقطوا جراء ضربات جوية للتحالف الدولي ضد "داعش" على محافظة دير الزور.

وأوضحت قناة "الإخبارية" ووكالة "سانا"، نقلا عن مصادر محلية، بأن طيران التحالف استهدف "في أكثر من غارة منازل المدنيين في أحياء بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي"، مضيفة أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من السكان المحليين.

المصدر: أ ف ب + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صورة تُجرد ملكة جمال لبنان من لقبها.. فهل هي تطبيع مع إسرائيل؟