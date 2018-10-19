نصر الله: السعودية تواجه مقاطعة دولية والوقت مناسب لتنهي حربها في اليمن

اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن السعودية تواجه نوعا من المقاطعة الدولية بسبب اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن الغطاء لحربها في اليمن بدأ ينهار.

وقال نصر الله، في خطاب ألقاه اليوم الجمعة، تعليقا على قضية اختفاء خاشقجي، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه قتل، إن "الحدث يكبر" وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "محشورة بشكل كبير"، مشددا على أن "الحكام في السعودية في وضع صعب جدا".

ولفت نصر الله إلى أن "هناك أزمة دولية وشكلا من أشكال المقاطعة" تواجهه اليوم السعودية، وتابع، متوجها إلى قيادة المملكة: "إن الغطاء الدولي والعالمي لحربكم على اليمن بدأ ينهار بعد قضية خاشقجي".

وأضاف الأمين العام لـ"حزب الله"، مخاطبا قيادة المملكة: "إن اليوم هو الوقت المناسب لاتخاذ موقف جريء وشجاع لوقف الحرب على اليمن... عليكم ان تأذنوا لليمنيين بالتوجه نحو الحل السياسي".

كما شدد نصر الله على أن "من الأمور المضحكة جدا" اتهام السعوديين لـ"حزب الله" بالتورط في حادث خاشقجي.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية