بوتين يحدد أين تكمن معضلة الشرق الأوسط

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تعثر التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية يكمن في صميم كل مشاكل الشرق الأوسط ، لذا يجب القيام بكل شيء لحل هذه القضية.

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وقال الرئيس بوتين في جلسة عامة لمنتدى "فالداي" الدولي المنعقد في سوتشي: "أنتم تعرفون، في قلب كل مشاكل الشرق الأوسط، يكمن العامل الأساسي المتمثل بتعثر التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية. إذا نظرنا إلى الشرق الأوسط بتمعن، في النهاية سوف نصل إلى هذه النتيجة. لذلك، يجب عمل كل شيء لحل هذه المشكلة حتى تكون هناك اتصالات مباشرة بين إسرائيل وفلسطين لاستئناف الجهود المتعددة الأطراف لحل هذه الأزمة التي ما زالت قائمة منذ عقود".

وتتوافق نظرة الرئيس الروسي هذه مع الموقف العربي عامة، والفلسطيني على وجه الخصوص، الذي يعتبر أن لب المشكلة في الشرق الأوسط يكمن في استمرار الصراع العربي –الإسرائيلي، مع تعثر التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بسبب سياسة الاستيطان، والتهرب من إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقّه في إقامة دولته المستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

المصدر: نوفوستي



