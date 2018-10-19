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أكثر من 2000 فرصة عمل في مصر برواتب مغرية

أخبار العالم العربي

أكثر من 2000 فرصة عمل في مصر برواتب مغريةالعلم المصري
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وفرت وزارة القوى العاملة المصرية 2498 فرصة عمل، حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، برواتب يصل بعضها إلى 4 آلاف جنيه (223,274 دولار أمريكي).

ووفقا للنشرة القومية للتشغيل، توجد هناك 2498 فرصة عمل داخل البلاد حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وفيما يلي قائمة كاملة بفرص العمل المتوفرة والمؤهلات والشروط لكل فرصة عمل.

المصدر: "اليوم السابع"

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