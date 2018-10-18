إعلان حالة الطوارئ في جميع المحافظات المصرية

كلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، المحافظين برفع حالة الطوارئ في جميع المحافظات، ومراجعة الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار، بحسب ما أفاد به موقع "المصريون".

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع يوم الخميس، على ضرورة أن يكون هناك تنسيق تام بين مختلف الجهات، لاتخاذ التدابير اللازمة لإدارة الموقف وتفادي الآثار السلبية للسيول.

من جهتها، أعلنت وزارة الموارد المائية والري رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على مستوى الجمهورية لمواجهة موسم الأمطار والسيول.

وقالت الوزارة في بيان، "في إطار الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار والسيول والتدابير التي تجريها وزارة الموارد المائية والري والمحافظات وكل الجهات المعنية للتعامل مع أية مستجدات خاصة بالأمطار والسيول وتفعيل لجان المرور على ممرات السيول للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال مياه السيول للعام الحالي 2018 - 2019".

المصدر: موقع "المصريون" + اليوم السابع