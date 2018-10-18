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مبعوث بوتين يبحث الأزمة السورية مع وزير خارجية قطر

أخبار العالم العربي

مبعوث بوتين يبحث الأزمة السورية مع وزير خارجية قطر
twitter/ @MofaQatar_AR
المبعوث الخاص للرئيس الروسي المعني بشؤون سوريا، ألكسندر لافرينتييف، يلتقي في الدوحة وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي المعني بشؤون سوريا، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الخميس، لقاء في الدوحة مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان أصدرته عقب اللقاء، إن الجانبين بحثا في "الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، وتطورات الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ويقوم لافرينتيف حاليا بجولة في منطقة الخليج لمناقشة قضية تسوية الأزمة السورية وقد زار خلال الأيام الماضية برفقة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، كلا من السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

المصدر: الخارجية القطرية + وكالات

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