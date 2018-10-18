محاكمة مضيف طيران بتهمة سرقة 5 آلاف دولار في دبي

بدأت في دبي محاكمة مضيف طيران يتهم بسرقة 5 آلاف دولار من ركاب درجة رجال الأعمال.

وكتبت صحيفة "غولف تايمز" الإماراتية، اليوم الخميس، أن الحادث وقع عندما غادر 3 أشقاء وهم في طريقهم من بانكوك إلى دبي، مقاعدهم للتحقق من حالة أبيهم الذي كان يجلس بعيدا عنهم في درجة رجال الأعمال نفسها ويشعر بتوعك. وبعد عودتهم إلى مقاعدهم اكتشفوا فقدان 18,5 ألف درهم (5 آلاف دولار).

ولم يتمكن رجال الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث، من العثور على الأموال المفقودة على متن الطائرة. وفيما بعد اعتقلوا المشتبه به بارتكاب هذه الجريمة، وهو مصري بالغ من العمر 37 عاما كان يعمل مضيفا للطيران في الدرجة السياحية للطائرة.

المصدر: نوفوستي