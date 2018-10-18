 
مباشر

محاكمة مضيف طيران بتهمة سرقة 5 آلاف دولار في دبي

أخبار العالم العربي

محاكمة مضيف طيران بتهمة سرقة 5 آلاف دولار في دبي
Globallookpress
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxx1

بدأت في دبي محاكمة مضيف طيران يتهم بسرقة 5 آلاف دولار من ركاب درجة رجال الأعمال.

وكتبت صحيفة "غولف تايمز" الإماراتية، اليوم الخميس، أن الحادث وقع عندما غادر 3 أشقاء وهم في طريقهم من بانكوك إلى دبي، مقاعدهم للتحقق من حالة أبيهم الذي كان يجلس بعيدا عنهم في درجة رجال الأعمال نفسها ويشعر بتوعك. وبعد عودتهم إلى مقاعدهم اكتشفوا فقدان 18,5 ألف درهم (5 آلاف دولار).

ولم يتمكن رجال الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث، من العثور على الأموال المفقودة على متن الطائرة. وفيما بعد اعتقلوا المشتبه به بارتكاب هذه الجريمة، وهو مصري بالغ من العمر 37 عاما كان يعمل مضيفا للطيران في الدرجة السياحية للطائرة.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. روبوت روسي جاهز للمعارك