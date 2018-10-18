الدفاع الفرنسية: تصدير الأسلحة لمصر لاستخدام القوات المسلحة فقط

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، أمس الأربعاء أن الأسلحة التي تبيعها باريس للقاهرة موجهة لاستخدام القوات المسلحة فقط.

وأكدت بارلي في خطاب أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ أنه "لا يمكن تحميل فرنسا المسؤولية عن استخدام السلطات المصرية الأسلحة والمعدات الفرنسية لأهداف أخرى".

وقالت الوزيرة: "إن استخدام مصر معدات فرنسية تم تصديرها منذ فترة طويلة ضد سكانها المدنيين لا يدين فرنسا، نظرا لوجود علاقات تعاون مع مصر بمجال تصدير السلاح".

يأتي ذلك ردا على تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية الثلاثاء ذكرت فيه "أن فرنسا واصلت بيع مركبات حفظ الأمن الداخلي من نوع MIDS وSherpa للقاهرة، رغم حظر الاتحاد الأوروبي بيع الأسلحة والمعدات الأمنية للقاهرة إثر استخدامها ضد المدنيين في مصر بين عامي 2012 و2015".

وذكر التقرير أن أكثر من ألف شخص قتلوا جراء إطلاق قوات الأمن المصرية النيران من هذه المركبات خلال مداهمات وهجمات شنتها، لا سيما عند فض اعتصام ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013.

المصدر: "الأناضول"