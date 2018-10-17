العراق يطالب لبنان بأموال من حقبة صدام

طالب وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، لبنان بإعادة أموال عراقية مرصودة لديها وتعود إلى تسعينات القرن الماضي.

وقال الجعفري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل جرى اليوم الأربعاء إن لدى العراق شكاوى ومطالب بشأن أموال عراقية رصدت في لبنان، معربا عن أمله بأن تقوم الحكومة اللبنانية بالتعامل معها حسب "العائدية".

من جهة أخرى أكد الجعفري أن "العراق لن يتردد أيضا بإعادة أي ديون قانونية لمواطنين لبنانيين تجاه العراق على الرغم من الظروف التي أحاطت به خلال التسعينات"، مؤكدا أن تلك الظروف "لن تلغي حقه بمطالبة أمواله حتى مع تقادم الزمن".

ويقول لبنان إن على العراق ديونا تقدر بمليار دولار تمتد من العام 1993 وإلى ما بعد العام 2003، حيث أشار وزير الدولة اللبناني لمكافحة الفساد نقولا تويني إلى أن "هذه الديون بدأت تتراكم منذ أيام نظام صدام حسين، عندما حوصر العراق، وأقامت الأمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء".

واعترفت السلطات العراقية بما يتوجب عليها من فترة ما بعد الغزو الأمريكي، أي من العام 2003 إلى اليوم.

المصدر: وكالات