بالصور.. مصر بصدد بناء برج أعلى من "برج خليفة"
كشفت شركة Idia Design، عن استعدادها لتدشين أبرز مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وهو بناء برج أطول من برج خليفة في دبي.
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Repost from @cairoscene #SceneBusiness: THIS NEW TOWER PROJECT IN EGYPT AIMS TO SURPASS BURJ KHALIFA IN STATURE. “The first inspiration was to make a pharaonic design inspired by the obelisk, so we added up the art deco as a theme to the project since it’s a style inspired by pharaonic civilisation," explains Lina Hesham, Communication Manager at the design company behind the project. Read more on 🌇 LINK IN BIO 🌇
ونشرت الشركة فيديو خاص للبرج الذي يبلغ طوله 1000 متر ويعد من أطول الأبراج حول العالم، ويضم البرج أماكن خاصة للتسوق، والسكن، والاستجمام.
وسيكون البرج المصري أطول من برج خليفة في دبي بفارق 172 مترا، إذ يبلغ طول برج خليفة 828 مترا فقط.
ويسمى البرج المصري بـ Oblisco CapitaleTower، وهو مصمم على شكل المسلات الفرعونية المصرية.
المصدر: RT