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بالصور.. مصر بصدد بناء برج أعلى من "برج خليفة"

أخبار العالم العربي

بالصور.. مصر بصدد بناء برج أعلى من
instagram/idia.design
البرج المصري
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كشفت شركة Idia Design، عن استعدادها لتدشين أبرز مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وهو بناء برج أطول من برج خليفة في دبي.

ونشرت الشركة فيديو خاص للبرج الذي يبلغ طوله 1000 متر ويعد من أطول الأبراج حول العالم، ويضم البرج أماكن خاصة للتسوق، والسكن، والاستجمام.

instagram
البرج المصري

وسيكون البرج المصري أطول من برج خليفة في دبي بفارق 172 مترا، إذ يبلغ طول برج خليفة 828 مترا فقط.

ويسمى البرج المصري بـ Oblisco CapitaleTower، وهو مصمم على شكل المسلات الفرعونية المصرية.

المصدر: RT

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