نقابة المحامين الأردنيين توجه إنذارا للرزاز

صرح نقيب المحامين الأردنيين مازن رشيدات في حديث خاص لقناة RT، بأن نقابة المحامين وجهت إنذارا عدليا لرئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، بصفته الوظيفية لكافة محاكم الدولة.

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ويأتي الإنذار رفضا للنظام الخاص لأراضي الباقورة والغمر الذي نص عليه الملحق "ب" والملحق "ج" من معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994 "وادي عربة"، إلى جانب المطالبة بمخاطبة الحكومة الإسرائيلية وإبلاغها بعدم الرغبة باتفاقية تجديد عقود تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل.

وحذر الرشيدات الحكومة الأردنية من عواقب عدم استجابتها للمطالب الشعبية، والنقابية والحزبية والمذكرة النيابية، حيث ستقوم النقابة بتحويل الحكومة إلى المحاكم القضائية ومحاسبتها وظيفيا وشخصيا في هذه الحالة.

المصدر: RT