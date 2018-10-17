من هو القنصل السعودي في اسطنبول؟

تكرر اسم القنصل السعودي في اسطنبول كثيرا في الآونة الأخيرة وبشكل لافت، منذ اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد مراجعة قنصلية بلاده في اسطنبول، فمن هو القنصل السعودي؟

تسلّم محمد العتيبي مهامه كقنصل عام لبلاده في مدينة اسطنبول في النصف الثاني من 2016، وعمل قبل ذلك تسع سنوات على الأقل مشرفا عاما في القنصلية ذاتها باسطنبول.

وشملت محطات عمل العتيبي الدبلوماسية، دولا أخرى غير تركيا، حيث عمل قنصلا عاما في مدينة كانو النيجيرية قبل نحو عشر سنوات، وقبلها مسؤولا دبلوماسيا في السفارة السعودية في جاكرتا قبل نحو 20 عاما.

Reuters OSMAN ORSAL

وبعد اختفاء خاشقجي وما تبعه من سيل الاتهامات لبعثة الرياض بإخفائه أو قتله، فتح العتيبي مقر البعثة الدبلوماسية في اسطنبول أمام صحفي من وكالة "رويترز"، وجال معه في طوابق المبنى لتأكيد عدم وجود خاشقجي هناك.

Reuters OSMAN ORSAL

ومع اتفاق أنقرة والرياض مطلع الأسبوع على تشكيل فريق تحقيق مشترك للوقوف على ملابسات قضية خاشقجي، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه سيتم توسيع نطاق التحقيق ليشمل منزل القنصل السعودي في اسطنبول والسيارات التابعة للقنصلية.

Reuters OSMAN ORSAL

ومؤخرا غادر العتيبي تركيا عائدا إلى بلاده قبيل بدء تفتيش فريق التحقيق المشترك لمنزله، مع العلم أنه لم يغادر مقر إقامته في القنصلية منذ اختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر.

Reuters OSMAN ORSAL

وعلى إثر ذلك، أعلنت الشرطة التركية تأجيلها تفتيش مقر إقامته، إلى حين الحصول على إذن من السلطات السعودية.

المصدر: وكالات