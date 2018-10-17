إحالة رئيس جمهورية العراق السابق ونوابه على التقاعد

أعلنت وزارة العدل العراقية اليوم الأربعاء، عن إحالة الرئيس السابق فؤاد معصوم ونوابه الثلاثة على التقاعد.

وورد في بيان صدر عن الوزارة: "العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية صدر اليوم بالرقم 4512، وتضمن عدة مراسيم جمهورية أقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية. وبين المراسيم، المرسوم رقم 71 لسنة 2018 القاضي بتعيين برهم صالح رئيسا للجمهورية".

كما جاء في البيان: "المرسوم الجمهوري رقم 72 لسنة 2018 يقضي بإحالة محمد فؤاد معصوم خضر رئيس جمهورية العراق السابق على التقاعد".

وأشارت الوزارة إلى صدور المرسوم رقم 73 لسنة 2018 القاضي بإحالة نوري كامل المالكي نائب رئيس الجمهورية على التقاعد، والمرسوم رقم 74 لسنة 2018 بإحالة أسامة عبد العزيز النجيفي نائب رئيس الجمهورية على التقاعد، والمرسوم رقم 75 لسنة 2018 بإحالة إياد هاشم علاوي نائب رئيس الجمهورية على التقاعد أيضا.

المصدر: RT