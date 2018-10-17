إسرائيل تقصف غزة ردا على استهداف بئر السبع

أغارت الطائرات الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء على عدة مواقع في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من سقوط صاروخ أطلقته "حماس" في مدينة بئر السبع في النقب جنوبي إسرائيل.

وأفادت وكالة "معا" بأن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 8 أشخاص، بينهم 6 أطفال من طلاب المدارس في دير البلح، مشيرة إلى أن عدة صواريخ أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت جنوب مدينة غزة فيما هز انفجار آخر المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وأشارت نقلا عن شهود عيان إلى أن الغارة الإسرائيلية طالت بلدة بيت لاهيا شمال القطاع وأن سحب الدخان الأسود تصاعدت في عدة مناطق، كما هز انفجار عنيف مدينة خان يونس جنوبي غزة.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي استهداف "مواقع إرهابية" في غزة دون ذكر تفاصيل حول عددها أو نوعها.

ونقل موقع "i24News" عن مصادر إسرائيلية أن صاروخا أطلق من غزة سقط في ساحة منزل في أحد الأحياء السكنية في بئر السبع دون إصابات بين السكان، فيما تم رصد خمس حالات إصابة بالهلع.

وأفاد الناطق العسكري الإسرائيلي بأن صاروخين أطلقا من قطاع غزة في ذات الوقت، أحدهما باتجاه البحر والآخر باتجاه الأراضي الإسرائيلية قبل أن ينفجر في بئر السبع.

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وحسب الناطق، فإن صافرات الإنذار في بئر السبع قد دوت إثر رصد الصاروخ القادم باتجاه المدينة، غير أن منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" لم تتصد للصاروخ، مما يستوجب فحصا للأمر.

إسرائيل تغلق معابر غزة

وعلى خلفية هذا التصعيد الأمني، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إغلاق معابر غزة وتقليص مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين.

وكان ليبرمان قد دعا الحكومة الإسرائيلية أمس للموافقة على توجيه "ضربة مؤلمة" لحماس، ستحقق "أربع أو خمس سنوات من التهدئة عند حدود غزة"، حسب تعبيره.