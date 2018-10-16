كيف رد محافظ الأنبار على طلب لبناء سياج على مقبرة؟

رد محافظ الأنبار علي فرحان حميد بطريقة ساخرة، على طلب قدم له من قائم مقام قضاء الحبانية، علي داود سليمان، الذي طالب بمبلغ "كبير" لبناء سياج على مقبرة.

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وجاء في نص الطلب المقدم إلى المحافظ "نرفق لكم الكشف التخميني لبناء سياج مقبرة البشير في ناحية الخالدية بطول 1900 م، بكلفة "248" مليون دينار عراقي، أي ما يعادل 206 آلاف دولار أمريكي".

وبطريقة ساخرة كتب المحافظ متهكما على الطلب: "لا توجد تخصيصات، رحم الله الموتى في المقبرة".

المصدر: RT