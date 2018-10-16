عون للجعفري: التحديات أمام الدول العربية تتطلب تعزيز تضامنها

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إن التحديات التي تواجه الدول العربية تتطلب تعزيز التضامن في ما بينها، مؤكدا رغبة بلاده بتعزيز العلاقات مع جيرانها ومحيطها الإقليمي.

وأكد الرئيس عون، خلال استقباله وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري والوفد المرافق له في قصر بعبدا ببيروت، على رغبة لبنان في تعزيز العلاقات اللبنانية-العراقية وتطويرها في المجالات كافة.

وقال عون: "لبنان حرر الجرود الحدودية ونجح الجيش والقوى الأمنية بملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة"، مهنئا العراق على تحرير أراضيه من المجموعات الإرهابية وعودة السلام والاستقرار إليه.

الرئيس عون استقبل وزير خارجية العراق ابراهيم الجعفري وعرض معه العلاقات اللبنانية - العراقية وسبل تطويرها في المجالات كافة pic.twitter.com/RWoSr1Vsl2 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 16, 2018

وفيما يتعلق بملف اللاجئين، شدد الرئيس اللبناني على أن بلاده قدمت الرعاية الكاملة وخصوصا للنازحين السوريين، وتعمل حاليا على تنظيم عودتهم الطوعية إلى المناطق الآمنة في سوريا.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الجانبين استعرضا عددا من الملفات ذات الشأن المشترك، كما تطرق عون إلى "الممارسات الإسرائيلية التي تناقض القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701، إضافة إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة وخارجها".

إقرأ المزيد

من جانبه، أعرب الوزير إبراهيم الجعفري عن سعادته بزيارته بيروت، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية تفعيلها في مختلف المجالات.

وأشار الجعفري إلى أن بلاده "تقف إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله".

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب: "الزيارة تستمر 3 أيام سيلتقي خلالها وزير الخارجية بالإضافة إلى الرئيس اللبناني، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الوزراء سعد الحريري، وقيادات سياسية في لبنان".

المصدر: وكالات