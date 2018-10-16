العفو الدولية تهاجم فرنسا على أسلحة باعتها لمصر

انتقدت منظمة العفو الدولية الحكومة الفرنسية واتهمتها بخرق قواعدها الخاصة على خلفية صادرات الأسلحة إلى مصر، والتي استخدمتها القاهرة حسب المنظمة "في قمع المدنيين".

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واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية أن "الأسلحة استخدمت في قمع المدنيين داخل البلاد، وأن "قوات الأمن المصرية قامت بإطلاق النار على المتظاهرين من داخل سيارات مدرعة ورّدتها فرنسا".

وأضافت أن "الأدلة تشير بوضوح إلى أن عربات من طراز شيرباس وإم آي دي إس فرنسية استخدمت خلال بعض الأحداث الدامية في قمع المدنيين".

ويشير التقرير إلى أنه في الفترة بين عامي 2012 و2016، زودت فرنسا مصر بأسلحة أكثر مما قدمت لها في السنوات العشرين الماضية، حيث أعطت القاهرة معدات عسكرية وأمنية بما يزيد عن 1.4 مليار يورو عام 2017.

المصدر: منظمة العفو الدولية