تأسيس "بيت تجاري" سوري في جمهورية القرم

اتفق رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف، مع مسؤولين سوريين على تأسيس "بيت تجاري سوري" في القرم وشركة شحن للنقل البحري وتسهيل الإجراءات المالية والبنكية بين الجانبين.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء، إن أكسيونوف والوفد المرافق له الذي ضم عددا من الوزراء ورؤساء الشركات والمستشارين، عقدوا جلستي مباحثات مع المسؤولين السوريين قبل أن تسفر إلى الاتفاق المتوصل إليه.

وشملت المباحثات أيضا إمكانية إنشاء شراكات في مجال السياحة والتدريب الفندقي والثقافة والنفط والزراعة والتشييد والبناء وإنشاء مصانع للمعادن وأدوات التعدين والتسهيلات الممكن تقديمها للتجار والصناعيين السوريين في جمهورية القرم.

وقد وصل رئيس جمهورية القرم الروسية إلى دمشق ظهر يوم الاثنين في زيارة تستمر لمدة يومين.

المصدر: RT + سانا