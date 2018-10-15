فلسطيني "يخرج عن النسيج" ويترشح لمجلس مدينة القدس

رشح الفلسطيني رمضان دبش، نفسه لمقعد في مجلس القدس من خلال حملة تطالب بعدالة توزيع خدمات البلدية وتتجنب التطرق لمسألة السيادة عليها، متجاهلا المقاطعة الفلسطينية للسياسة في إسرائيل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الفلسطينيين يشكلون ثلث سكان القدس في مناطق استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها إلى المدينة التي اعتبرتها عاصمة لها في خطوة لا تحظى باعتراف دولي.

ويدفع الفلسطينيون الضرائب ويشكون من إهمال السلطات الإسرائيلية واهتمامها بالأحياء الغربية اليهودية.

وزاد من حدة المقاطعة عدم المشاركة في السياسة على مستوى المجالس البلدية في القدس عملا بتوجيهات السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة وتريد القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية في المستقبل.

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ويماثل عمر المرشح دبش (51 عاما) المنتمي إلى القدس الشرقية، عمر الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس وهو يتلهف للتغيير بعد أن شهد أزمات دبلوماسية، كان آخرها انهيار مفاوضات السلام عام 2014، وكذلك موجات من العنف. وهو ينادي بالتكيف العملي.

ونقلت "رويترز" عن دبش قوله في تصريحات خاصة، في حي صور باهر الذي ينتمي إليه حيث تنتشر الشوارع المهملة وأكوام القاذورات، إن "أهل القدس الشرقية يعانون كثيرا من نقص الخدمات والتمثيل في بلدية القدس".

وقال دبش المستقل، الذي نددت السلطة الفلسطينية بترشحه "بعض الناس يزعمون أن هذا (تطبيع)... لكن هذا ليس صحيحا".. "تلقي الخدمات لا يعتبر تطبيعا. بل هو استمرار للحياة اليومية العادية التي نعيشها فليس لدينا بديل آخر ... الحقوق تؤخذ ولا تمنح".

وأعلن فلسطيني آخر يدعى عزيز أبو سارة عن إطلاق حملة دعاية في الانتخابات البلدية لكنه سرعان ما تخلى عنها بسبب ما قال إنها تهديدات متعلقة بإقامته في القدس من جانب وزارة الداخلية الإسرائيلية وضغوط من السلطة الفلسطينية.

وخلال حملته الدعائية تعرض أبو سارة للرشق بالبيض من جانب محتجين يرددون هتافات عربية خارج مقر مجلس المدينة.

ويأمل دبش في الفوز بما يصل إلى خمسة مقاعد في مجلس المدينة المكون من 31 عضوا. وتضم قائمته المسماة "القدس مدينتي" 13 مرشحا فلسطينيا بالإضافة إلى مستشار إسرائيلي يهودي.

ومن المستبعد فيما يبدو أن يكلل مسعاه بالنجاح. فالمرشح يحتاج للفوز بثمانية آلاف صوت لكي يصبح عضوا في المجلس.

وتوضح البيانات البلدية أن نسبة إقبال الفلسطينيين من سكان القدس في سن التصويت، وعددهم نحو 220 ألفا، بلغت في المرتين السابقتين نحو ثلاثة في المئة الأمر الذي يشير إلى إعراض واسع بين الفلسطينيين عن المشاركة.

وتستنكر القيادات الفلسطينية بشدة ترشيح دبش نفسه في الانتخابات.

وقال عدنان غيث المسؤول عن ملف القدس في السلطة الفلسطينية "هذه المحاولات فشلت من قبل وستفشل هذه المرة أيضا لأن الناس في مدينة القدس يرفضون هؤلاء المنبوذين الذي يحاولون شرعنة هذا الاحتلال وأدوات هذا الاحتلال".

المصدر: رويترز