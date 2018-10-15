التحالف العربي يحيل وثائق عملية استهداف "جبل رأس" لفريق تقييم الحوادث

أحالت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، إحدى نتائج عمليات الاستهداف بضواحي محافظة الحديدة (جبل رأس) إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

وتمت إحالة نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات وذلك للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي بحسب ما صرح به العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي قوله "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات يوم السبت".

وأضاف أنه وبناء على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع أضرار جانبية وخسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف لتجمعات للحوثيين في ضواحي محافظة الحديدة (جبل رأس)، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.

وجدد المالكي تأكيد التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف، وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.

قيادة القوات المشتركة "تحالف دعم الشرعية في #اليمن" : إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف (للفريق المشترك لتقييم الحوادث) للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.https://t.co/1km5FMMS3r#واسpic.twitter.com/KRMZ87vxep — واس (@spagov) 15 октября 2018 г.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية