"حملة شعواء" على السعودي ناصر القصبي بعد نعيه فنانا قطريا

نشر الممثل السعودي ناصر القصبي، يوم الأحد، تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نعى فيها الفنان القطري الراحل عبد العزيز جاسم.

وغرد ناصر القصبي قائلا: "انتقل إلى رحمة الله الفنان عبد العزيز جاسم.. رحمة الله عليه، كان فنانا مميزا وترك أثرا في الساحة الخليجية على مدى مشواره الفني الطويل.. تعازينا الحارة لعائلته الكريمة ومحبيه".

انتقل الى رحمة الله الفنان عبدالعزيز جاسم .

رحمة الله عليه كان فناناً مميزاً و ترك أثراً في الساحه الخليجيه على مدى مشواره الفني الطويل

تعازينا الحاره لعائلته الكريمه و محبيه — ناصر القصبي (@algassabinasser) 14 октября 2018 г.

وتوفي الممثل القطري عبد العزيز جاسم في العاصمة التايلاندية بانكوك حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفياتها عن عمر ناهز 61 سنة.

تغريدة الممثل السعودي جلبت له سيلا من الانتقادات من بعض متابعيه، فقد تطرق البعض إلى الأزمة الخليجية ومقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر في الخامس من يونيو 2017 وما زالت متواصلة إلى اليوم، فيما تساءل آخرون عن سبب غيابه وعدم تعليقه عن الحملات التي تتعرض لها السعودية.

زين الحمدالله طلعت عايش !! وين حضرتك عن بلدك الي قاعده تتعرض لحملات شرسه من العالم وين دورك كمواطن ؟؟! طلعت خاين تفففف عليك ي السفله 💦💦💦 — 🇸🇦❤️🇦🇪 (@Amalalshaya90) 14 октября 2018 г.

كما أحيى البعض الآخر الخلاف الذي وقع بين الممثل السعودي والفنان القطري الراحل، لا سيما حينما انتقد جاسم، القصبي بعد إحدى حلقات مسلسل "سلفي".

من المهم الإشارة إلى الممثل السعودي ناصر القصبي وقبل نعيه الفنان القطري، أعاد يوم السبت نشر تغريدة للشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة، دعا فيها إلى ضرورة الذود عن السعودية وولاة أمرها.

المصدر: تويتر