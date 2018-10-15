السعودية.. إنشاء مصنع داخل سجن "بريمان" في جدة

وقعت المديرية العامة للسجون في السعودية، اتفاقية مع شركة "جمجوم" للصناعات الطبية المحدودة بجدة، لإنشاء مصنع مصغر داخل سجن "بريمان"، يدرب ويعمل فيه النزلاء ممن محكوميتهم سنة فأقل.

ويأتي إنشاء المصنع على مرحلتين، الأولى، تتضمن تدريب النزلاء وتوظيفهم، بينما تشمل الثانية إنتاج المواد والأدوات الطبية، بحيث يكون أعداد النزلاء المشمولين أكثر من 100 نزيل، مقابل إعطائهم رواتب، وفق ما نصت عليه لوائح التشغيل في السجون.

ويعد إنشاء المصنع تحقيقا لرؤية المملكة "السعودية 2030"، ودعما لبرنامج التحول الوطني، الذي تسعى من خلاله المديرية العامة للسجون لبناء وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى استحداث وتجديد البرامج الإصلاحية والتأهيلية، وفق ما أعلن في تدشين الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون مطلع هذا العام برعاية وزير الداخلية السعودي.

وستتكفل الشركة بتدريب وتشغيل وتوظيف النزلاء مدة قضاء محكوميتهم بموجب عقد بين النزيل وصاحب العمل سواء بالمصنع داخل السجن أو خارجه، بحسب قدرته الاستيعابية.

المصدر: سبق