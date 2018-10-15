طوكيو بصدد بناء قاعدة عسكرية لها في جيبوتي

أفادت صحيفة "سانكي شيمبون" اليابانية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع، بأن طوكيو تعتزم إقامة قاعدة عسكرية عند مدخل البحر الأحمر في جيبوتي، لتصبح أول قاعدة دائمة لليابان في الخارج.

ويمتلك الجيش الياباني مركز تموين عسكري في جيبوتي، تستخدمه مدمرة وطائرتا دورية تشارك في العمليات الروتينية لمكافحة القرصنة في المنطقة.

وحسب الصحيفة، فبالرغم من تقلص عدد هذه العمليات بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، تعتزم طوكيو توسيع منشأتها العسكرية في جيبوتي، من خلال استئجار قطعة أرض مساحتها 12 هكتارا لبناء ثكنة ومكاتب إدارية ومستودعات.

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وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة اليابانية تنظر إلى إقامة القاعدة العسكرية الدائمة في جبيوتي كوسيلة لمواجهة الصين، التي تسعى هي الأخرى لتوسيع وجودها في تلك المنطقة المطلة على ممرات بحرية استراتيجية تربط شرق آسيا بأوروبا.

المصدر: وكالة تاس