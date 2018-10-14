إسرائيل تفجر جهاز تجسس زرعته في بلدة جنوبي لبنان

فجرت طائرة استطلاع إسرائيلية، الأحد، جهاز تجسس زرعته تل أبيب في منطقة شرق بلدة الحلوسية جنوبي لبنان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأفادت الوكالة اللبنانية بـ"سماع دوي انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي الحلوسية والزرارية عند مجرى نهر الليطاني، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية".

وأضافت أن الانفجار ناتج عن إقدام طائرة استطلاع إسرائيلية على تفجير جهاز تجسس شرق بلدة الحلوسية عند مجرى نهر الليطاني، دون تقديم توضيحات أخرى.

وتابعت الوكالة اللبنانية أن "القوى الأمنية ومخابرات الجيش اللبناني وضعت طوقا أمنيا حول المنطقة التي شهدت الانفجار.

وذكرت أن الطيران الحربي الإسرائيلي انضم إلى الطيران الاستطلاعي في التحليق في الأجواء اللبنانية.

ويسجل الجيش اللبناني خروقات إسرائيلية متكررة برا وبحرا وجوا.

وبعد احتلال دام 22 عاما، سحبت إسرائيل قواتها من جنوبي لبنان، عام 2000، ويعتبر البلدان رسميا في حالة حرب، علما أن إسرائيل ما تزال تحتل منطقة مزارع شبعا الحدودية، وتعتبر أن "حزب الله" اللبناني، المدعوم من إيران، يمثل تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي.

المصدر: وكالات