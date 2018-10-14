استعراض كبسولة قطار "الهايبرلوب" في دبي

جرى ضمن فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية 2018" في مركز دبي التجاري العالمي، استعراض "الهايبرلوب" وهي كبسولة لنقل الركاب بسرعة تصل إلى 1200كم في الساعة.

والكبسولة هي عبارة عن حافلة، أصغر حجما من القطار، ووزنها حوالي خمسة أطنان، وطولها 32 مترا، أما طول مقصورتها فيصل إلى 15 مترا، ويمكنها أن تتسع لحوالي 30 أو 40 راكبا.

وكانت شركة "هايبرلوب ترانسبورتشن تكنولوجيز" HyperloopTT المتخصصة في تطوير السفر بسرعة فائقة، أعلنت عن انطلاق أول كبسولة لنقل الركاب كاملة العام المقبل.

المصدر: توتير+RT