عودة 174 سودانيا علقوا في الإمارات إلى وطنهم

أعلن الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين في الخارج كرار التهامي، عودة 147 سودانيا من العالقين في الإمارات، متوقعا إكمال إجراءات عودة الـ28 المتبقين خلال هذا الأسبوع.

وأشار التهامي، إلى أن العملية تمت بالتنسيق والتعاون بين السفارة السودانية في الإمارات، وأجهزة الدولة في السودان، مثمنا الجهود التي بذلت من أعضاء الجالية والمواطنين الإماراتيين لإتمام إجراءات عودة من غرر بهم من بعض وكالات السفر والسياحة السودانية.

وأشاد المسؤول السوداني باهتمام رئيس مجلس الوزراء معتز موسى بالمشكلة، وإصداره قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة وزير الدولة في مجلس الوزراء طارق حاج علي.

#سودانيون_عالقون_في_دولة_الامارات_العين

مساءلة ومحاسبة وإنزال أقصى أنواع العقوبات لوكالات السفر التي قامت بخداعهم واجب وطني ..

الشكر موصول لتفاعل السودانيين بالإمارات والتعامل مع الامر بالسرعة والجدية ..

الشكر موصول للاماراتين شعبا وحكومة لطول بالهم والتجاوز عن الكثير .. pic.twitter.com/5GXKLIacLq — Tariq Farah (@tariqbf) ٩ أكتوبر ٢٠١٨

وكشف الأمين العام لجهاز المغتربين، أن "عددا من وكالات السفر والسياحة خدعت بعض المواطنين من الراغبين في الاغتراب بمنحهم تأشيرات زيارة وتذاكر سفر ذهاب فقط دون عودة وبدون عقود عمل مقابل مبالغ مالية تزيد عن 30 ألف جنيه سوداني (1700 دولار أمريكي)، ووجهتهم لمدينة العين الإماراتية التي واجهوا فيها مصيرا مجهولا".

وقال التهامي إن "السفارة قررت تكوين غرفة عمليات برئاسة السفير محمد الأمين الكارب، ضمت طاقم السفارة والجالية، وأنها أوصت بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار ما حدث".

وقدم الأمين العام لجهاز المغتربين وكذلك سفير السودان في الإمارات، الشكر للسلطات والمواطنين الإماراتيين الذين تكفلوا بقيمة تذاكر السفر لعدد من العائدين.

المصدر: وكالات