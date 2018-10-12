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شاعر سوري يزور فاروق الشرع وينشر صورا تجمعهما

أخبار العالم العربي

شاعر سوري يزور فاروق الشرع وينشر صورا تجمعهما
AFP
فاروق الشرع عام 2012
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا حديثة جمعت الشاعر السوري المقيم في تونس هادي دانيال بنائب الرئيس السوري فاروق الشرع.

وجاء هذا الظهور النادر للشرع بعد سنوات من الغياب، وكتب هادي عبر صفحته على فيسبوك: "خلال زيارة ودية مبهجة إلى رجل الدولة النبيل الأستاذ "فاروق الشرع" نائب رئيس الجمهورية داخل منزله العامر في العاصمة السورية دمشق مساء الاثنين" الثامن من أكتوبر الحالي.

يذكر أن فاروق الشرع من مواليد درعا عام 1938، وشغل منصب وزير خارجية سوريا بين عامي (1984 – 2006).

المصدر: وكالات

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