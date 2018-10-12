روسيا تنقل تكنولوجيا تصنيع عربات القطارات إلى مصر

كشف نائب رئيس شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية المورد لعربات أكبر صفقة في تاريخ سكك الحديد المصرية سيرجيو كوربانوف، الاستعداد لتصنيع عربات المترو وتوريدها لمصر.

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وأكد "كوربانوف" في تصريحات صحفية، توقيع الشركة عقودا مع مصر لنقل تكنولوجيا تصنيع عربات سكك الحديد، وكذلك إنشاء مصنع لتصنيعها في مصر، لافتا إلى قوة العلاقة التي تربطهم بالجانب المصري.

وذكر نائب رئيس "ترانس ماش هولدينغ"، أن الشركة تبحث حاليا إنشاء مصنع لتصنيع المراكب والسفن السياحية في القاهرة، وكذلك تشغيل خطوط سياحية باستخدام المراكب بين شرم الشيخ والغردقة.

وتابع في نهاية تصريحاته: "نفتح ذراعينا للتعاون مع الجانب المصري في كل المجالات".

ووقعت شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية عقد توريد 1300 عربة قطار ركاب للسكك الحديدية المصرية قبل نهاية سبتمبر الماضي.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في الـ 29 أغسطس الماضي، على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مباشرة مع شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية، لشراء 1300 عربة ركاب، وصيانتها لمدة 15 عاما، مع توفير قطع الغيار اللازمة، وواجهت الشركة الروسية منافسة من شركات صينية، وإيطالية، وإسبانية ورومانية.

المصدر: أخبار اليوم