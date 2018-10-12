ترودو: سنواصل الضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بلاده ستواصل الضغط على السعودية بشأن موضوع حقوق الإنسان.

وقال ترودو للصحفيين على هامش قمة الدول الناطقة بالفرنسية في العاصمة الأرمنية يريفان، اليوم الجمعة إن كندا "كانت تبذل جهودا دبلوماسية ملموسة مع السعودية خلال سنوات طويلة... فيما يخص مسألة حقوق الإنسان. ونحن نستمر بتناول هذا الموضوع لدى كل فرصة تسنح لي للقاء القيادة السعودية".

وفي تصريح متلفز على هامش القمة ذاتها، قال ترودو: "نحن سنستمر بالحديث بشكل واضح وقوي دفاعا عن حقوق الإنسان حول العالم".

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كما جدد ترودو التأكيد على أن كندا لن تتخلى عن صفقة توريد عربات مدرعة للسعودية بقيمة 13 مليار دولار، تم عقدها عام 2014.

وتشهد العلاقات بين كندا والسعودية توترا بعد انتقاد كندا لاحتجاز ناشطة حقوق الإنسان في السعودية. وطردت السعودية على خلفية التوترات السفير الكندي لديها وجمدت التعاون مع كندا في مختلف المجالات.

المصدر: رويترز